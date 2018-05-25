Греция - Евросоюз: "финальная стадия" близка к продолжению...

Уже почти две недели новости из Греции основательно пытаются давить на игроков фондовых рынков «медвежьими» настроениями. И это несмотря на вроде бы позитивный импульс в решении вопроса госдолга страны. «Вроде бы» - так как вопрос решается, но, похоже, процесс его решения бесконечен, и каждый новый шаг на этом пути заводит в очередной тупик.

Для того чтобы описать сложившуюся на данный момент ситуацию, нужно вернуться на несколько дней назад, когда инвесторы зависли в ожидании итогов переговоров Греции с «донорами».

В частности, отметил аналитик инвестиционной компании «Альтана Капитал» Александр Кушнарев, 8 февраля позитивный тон торгам акциями задавали именно новости из Греции. В прессе появились комментарии одного из греческих чиновников относительно перипетий переговоров с частными кредиторами. Чиновник заверил, что компромиссное решение уже практически выработано и что переговоры подходят к финальной стадии. Кроме того, было заявлено, что страна близка к окончательному согласованию условий получения финансовой помощи от международных институтов.

Как подчеркнул А.Кушнарев, успехи в переговорах с кредиторами и чиновниками из ЕС и МВФ должны более четко обрисовать финансовые перспективы Греции и ослабить опасения по поводу неконтролируемого дефолта государства. Снижение неопределенности по данной проблеме было встречено с оптимизмом, что вылилось в рост фондовых индексов. Дополнительным подспорьем для рыночного роста послужили заверения главы ФРС Бена Бернанке в том, что финрегулятор будет и дальше принимать все меры для того, чтобы обезопасить американскую экономику от последствий долгового кризиса в еврозоне.

Переговоры все же затянулись, и Греция, как всегда, оказалась не готова «сейчас и сразу» решиться на радикальные меры. Как следствие, министры финансов стран еврозоны 9 февраля одобрили весьма жесткое решение и дали Греции шесть дней для обеспечения необходимых условий для получения новой программы помощи.

«Несмотря на значительный прогресс последних дней, пока не все элементы готовы, чтобы мы согласились сегодня. Нужны сильные политические гарантии от партий для четкого выполнения программы после будущих общих выборов (в Греции в апреле 2012 года – УНИАН)», - заявил председатель еврогруппы Жан-Клод Юнкер по завершении встречи 9 февраля.

Греции дали шесть дней для того, чтобы, помимо прочего, сократить бюджетные расходы еще на 325 млн. евро, одобрить программу мероприятий по экономии бюджетных средств в парламенте и дать “сильный” политический сигнал, что она будет придерживаться этой программы и после выборов.

Как подчеркнул председатель еврогруппы, только выполнение всех условий даст возможность Греции получить вторую программу помощи размером 130 млрд. евро, а также получить списание части долгов частными инвесторами. Требования к Греции связаны с тем, что после предоставления первой программы помощи стране в 2010 году реформы в Греции проводились с опозданиями на месяцы по сравнению с данными обещаниями.

Характерно, что игроки фондовых рынков, несмотря на пристальное внимание к Греции, почти не реагируют на ход переговоров в данном регионе. Это объясняется тем, что и пессимист, и оптимист давно готов к любым сценариям развития событий и, соответственно, каждый уже заложил их в свою предполагаемую стоимость акций.

Тем не менее, совсем проигнорировать Грецию фондовые рынки не смогли (слишком уж важная тема), что и сказалось на движении индексов в последнее время.

По словам аналитиков инвестиционной группы «Сократ», на рынок акций 10 февраля продолжали оказывать давление неразрешенные долговые проблемы Греции. Негативным сигналом для рынка послужили результаты встречи министров финансов еврозоны, на которой, из-за отсутствия гарантий выполнения требований кредиторов со стороны Греции, лидеры стран региона отложили голосование по предоставлению Афинам пакета финансовой помощи до 15 февраля.

Парламент Греции в условиях жесткой внутриполитической ситуации все же сумел принять не менее жесткие условия Евросоюза, спровоцировав продолжение радикальных массовых протестов граждан страны. Несколько депутатов парламента, голосовавших как «за», так и «против», были исключены из фракций, а протестные настроения в Афинах усилились, сопровождаясь очень даже немирными и многочисленными акциями…

Как подчеркнули аналитики инвестиционной группы «АРТ КАПИТАЛ», несмотря на беспорядки в Афинах, парламент Греции 12 февраля принял меры по ужесточению бюджета, которые позволят стране избежать дефолта. 199 парламентариев проголосовали «за» и 74 - «против». Таким образом, премьер-министр Греции Лукас Пападемос получил поддержку, что дает ему право продолжать согласованные с ЕС и МВФ реформы в обмен на помощь в размере 130 млрд. евро. Однако перед выделением очередного транша еще существуют несколько неразрешенных вопросов, которые министрам финансов ЕС предстоит решить во время их следующей встречи.

Встреча представителей Греции и главных финансистов ЕС, назначенная на 15 февраля, не состоялась. Стороны пока ограничились телефонным разговором и перенесли свидание на то же место, но на 20 февраля. С одной стороны, фондовые рынки без оптимизма восприняли данную информацию. С другой же стороны, даже в телефонном режиме греческие власти сумели согласовать с основными кредиторами условия финансовой помощи, что помогло рынкам преодолеть пессимизм.

Однако кроме Греции у Европы появились новые проблемы. Агентство Moody’s понизило рейтинги Италии, Мальты, Португалии, Словакии, Словении и Испании, а также прогнозы по рейтингам Австрии, Великобритании и Франции. Помимо этого, агентства Standard & Poor’s и Fitch понизили рейтинги крупнейших банков Испании.

Стоит отметить, что в течение довольно продолжительного времени фондовые рынки, несмотря на преимущественно рост, не могут определить для себя четкий тренд. Положительные и отрицательные новости хаотично меняются, как в калейдоскопе, и часто возвращаются на биржи подобно бумерангу, но уже с противоположным знаком.

Так, в день несостоявшейся встречи греков с кредиторами торги на фондовых площадках прошли в основном в оптимистичных тонах. По словам А.Кушнарева, основную поддержку рынку оказали заявления китайских властей о том, что КНР намерена помочь Европе в борьбе с долговым кризисом. Ранее из уст китайских чиновников звучали противоречивые высказывания на этот счет: заверения в готовности оказать помощь сменялись тезисами о том, что Европа должна рассчитывать лишь на собственные силы. Прояснение позиции Китая по данному вопросу инвесторы встретили покупками.

Ситуация на рынках ценных бумаг вновь и по-прежнему неопределенная. Остается ждать встречи (состоится?) министров финансов ЕС 20 февраля. При этом вряд ли стоит надеяться, что даже в ходе этого события будут наработаны действительно «исторические» решения. На самом деле все договоренности относительно Греции пока остаются лишь пустой теорией, так как весной страну ждут выборы, после которых все может «сойти на нет», учитывая радикальные настроения народа. Ведь судьбу свободного государства в свободной Европе до сих пор, к счастью, решают его свободные граждане…

Игорь Галычак (УНИАН)