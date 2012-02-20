Индекс Украинской биржи на прошлой неделе вырос на 1% - эксперты

Индекс Украинской биржи по результатам прошлой недели вырос на 1%.

Об этом сообщается в аналитическом обзоре инвестиционной группы «АРТ КАПИТАЛ». По словам аналитиков, торги на Украинской бирже в пятницу, 17 февраля, прошли вяло, с минимальной волатильностью. Индекс UX вырос за день только на 0,01% и в течение торгов изменялся всего на 6 пунктов в одну и другую сторону. «Голубые фишки» закрылись разнонаправленно. Лидером роста на Украинской бирже в пятницу стал Стахановский ВСЗ (+15%), падения – Ясиновский КХЗ (-3,7%) и ЕМЗ (-3,6%). Выросли также дивидендные бумаги: СевГОК (+3,6%), ЦГОК (+6%) и Харцызский ТЗ (+1,7%).

Как отмечают аналитики, «Мотор Сич», которая не оправдала ожиданий по чистой прибыли, за прошлую неделю все-таки продемонстрировала рост (+2,7%) на Украинской бирже. На зарубежных площадках в пятницу акции «Милкиленд» выросли на 15% на слухах о том, что запрет на поставки сыра в Россию может быть снят после инспекции Роспотребнадзора.

По информации аналитиков, мировые рынки закрылись в пятницу на позитивной ноте благодаря ожиданиям принятия министрами финансов еврозоны 20 февраля решения о выделении Греции финансовой помощи. Stoxx600 в пятницу вырос на 0,6%, S&P500 - на 0,2%. В США сегодня выходной, поэтому все внимание рынков будет обращено на встречу министров финансов Европы. Кроме того, сегодня стоимость нефти достигла максимума за 9 месяцев после решения Ирана о частичном прекращении экспорта в Европу.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в пятницу, 17 февраля, снизился на 0,14% – до 566,79 пункта. Общий объем торгов составил 181 млн. 112 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи повысился на 0,01% – до 1507,75 пункта. Общий объем торгов составил 88 млн. 216 тыс. грн., из них на срочном рынке – 33 млн. 101 тыс. грн.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Греция - Евросоюз: "финальная стадия" близка к продолжению...