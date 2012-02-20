Начальная стоимость 50% «Днепрооблэнерго» - 600 млн. грн.

Начальная стоимость планируемого к продаже 50% госпакета акций ПАО «Днепрооблэнерго» составит 600 млн. грн.

Об этом говорится в обнародованном на правительственном сайте распоряжении Кабинета министров Украины от 15 февраля т.г. № 89-р.

В целом требования к участникам конкурса и конкурсные условия, утвержденные данным распоряжением, идентичны условиям конкурсов по приватизации других энергокомпаний.

Так, в соответствии с утвержденными правительственным распоряжением условиями, в конкурсе по продаже пакета акций «Днепрооблэнерго» могут участвовать лица, которые в течение трех последних календарных лет осуществляли деятельность по поставкам электроэнергии в объеме не менее 30% от объема поставок «Днепрооблэнерго» за тот же период или в течение трех последних лет были собственником 50% уставного капитала юридических лиц, осуществляющих подобную деятельность. К участию в конкурсе не допускаются юридические лица, 25% в уставном капитале которых прямо или опосредственно принадлежат государству.

Согласно данному распоряжению, покупатель должен погасить задолженность за закупленную электроэнергию на оптовом рынке электроэнергии по договорам реструктуризации (мировым соглашениям) с государственным предприятием "Энергорынок" за счет целевых надбавок к тарифам и других источников финансирования; до конца 2013 г. разработать план действий по охране окружающей среды с началом его выполнения с 2015 г.; направить по итогам финансово-хозяйственной деятельности общества в 2011 г. не менее 30% чистой прибыли (при наличии) на выплату дивидендов и перечислить в госбюджет дивиденды, начисленные на приобретенные 50% "Днепрооблэнерго"; в течение трех лет от даты перехода к покупателю права собственности на пакет акций не допустить без согласования с профсоюзной организацией сокращения численности работников общества более чем на 5% в год и пр.

Напомним, Фонд госимущества Украины (ФГИУ) планирует объявить в марте т.г. приватизационный конкурс с открытым предложением цены по принципу аукциона по продаже 50% госпакета акций ПАО "Днепрооблэнерго". Соответствующие изменения внесены приказом ФГИУ №52 от 12 января 2012 г. в помесячный пообъектный план-график выставления на продажу в 2012 г. пакетов акций энергокомпаний.

Справка УНИАН. ПАО «ЭК «Днепрооблэнерго» – крупнейшая энергоснабжающая компания Украины.

По данным Агентства по развитию инфраструктуры фондового рынка, 15% акций ПАО «Днепрооблэнерго» контролирует Larva Investments Limited (Кипр).

«Днепрооблэнерго» завершило 2010 год с прибылью 42,117 млн. грн.

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