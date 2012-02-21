Помимо Греции, круг неотложных проблем в Европе чрезвычайно велик - эксперты

Помимо Греции, круг проблем, подлежащих незамедлительному решению в Европе, в настоящее время чрезвычайно велик.

Такую точку зрения высказали аналитики «Первого украинского международного банка» (ПУМБ) в своем обзоре.

Поэтому, по их прогнозам, даже при решении «греческого вопроса» новости из Европы будут по-прежнему находиться в центре внимания инвесторов. Текущий восходящий тренд на мировых биржах не будет устойчивым. При этом настроения на украинском фондовом рынке будут формироваться внешним новостным потоком. На отечественных площадках возможен слабый восходящий тренд и рост объемов торгов.

Как подчеркивают аналитики, на прошедшей неделе настроения на мировых фондовых рынках формировались под влиянием потока политических новостей из Европы. При этом новые статистические данные и финансовые результаты компаний играли второстепенную роль.

Аналитики отмечают, что утром в четверг, 16 февраля, европейские рынки ушли вниз после отмены встречи министров финансов стран еврозоны, на которой должны были принять решение о выделении финансовой помощи Греции. Греческая сторона не внесла ясность по поводу сокращения расходов на 325 млн. евро в 2012 году.

Тем не менее, напоминают аналитики, разочарование оказалось недолгим, и в течение четверга рост восстановился, когда стали поступать известия об увеличении шансов успешного завершения переговоров. В частности, Германия отказалась от предложения разделить кредит Греции на две части и отложить выделение помощи в полном размере, пока не станут известны результаты парламентских выборов в Греции в апреле 2012 года. Также были озвучены детали реструктуризации долговых бумаг страны.

По словам аналитиков, восходящий тренд на фондовых рынках в конце прошлой недели был поддержан хорошими статистическими данными из США. Количество первичных заявок на пособие по безработице на позапрошлой неделе снизилось на 13 тыс. то 361 тыс., тогда как ожидалось увеличение количества заявок на 7 тыс. К тому же пересмотр статистики привел к улучшению картины по строительству новых домов в 2011 году.

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