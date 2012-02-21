В пятницу ВР рассмотрит закон о "приватизации" ГТС, подтвердил Ефремов

Лидер фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ подтвердил, что в пятницу, 24 февраля, парламент будет рассматриваться законопроекты, касающиеся реформирования нефтегазового комплекса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ЕФРЕМОВ сказал сегодня на брифинге в ВР.

А.ЕФРЕМОВ подчеркнул, что вчера обратился к Согласительному совету лидеров фракций и председателей парламентских комитетов с просьбой включить в повестку дня для рассмотрения законопроект о внесении изменений в законодательство Украины с целью обеспечения реформирования нефтегазового комплекса, и этот законопроект был включен в повестку дня на пятницу.

По словам А.ЕФРЕМОВА, если ориентироваться на высказывания народного депутата Украины от НУ-НС Арсения ЯЦЕНЮКА по поводу сдачи России газотранспортной системы, то «в конечном итоге мы можем получить металлолом никому не нужный, а потом через несколько лет ЯЦЕНЮК выйдет на трибуну и будет обвинять правительство, что ничего не было сделано».

По словам лидера фракции Партии регионов, НАК «Нафтогаз Украины» не может выйти на IPO с нынешним законодательством, которое касается газотранспортной системы. Поэтому депутаты должны внести соответствующие изменения в законодательство.

А.ЕФРЕМОВ подчеркнул, что IPO можно воспринимать как один из вариантов приватизации, «но это самая цивилизованная форма получения средств по структурам, которые на сегодняшний день являются привлекательными».

Отвечая на вопрос журналистов, будет ли в пятницу законопроект по ГТС принят уже в целом как закон, А.ЕФРЕМОВ ответил: «В первом чтении, по-моему, только проходит».

Как сообщал УНИАН, сегодня член фракции "БЮТ-Батьківщина" Андрей ПАВЛОВСКИЙ заявил, что парламентское большинство на этой неделе планирует рассмотреть вопрос приватизации ГТС.