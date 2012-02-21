Стартовая цена госпакета "Днепрооблэнерго" сопоставима с его рыночной стоимостью - эксперты

Объявленная стартовая цена приватизируемого 50% госпакета акций ПАО "Днепрооблэнерго" в 600 млн. грн. сопоставима с его рыночной стоимостью.

По словамначальника аналитического департамента инвестиционной группы «УНИВЕР» Елены ЕВДОЧЕНКО, исходя из рыночных цен на акции «Днепрооблэнерго», оценочная стоимость 50% госпакета акций компании в размере 600 млн. грн. выглядит вполне обоснованно – капитализация компании в настоящее время составляет порядка 1 млрд. 6,6 млн. грн. В то же время аналитик добавила, что, учитывая низкую ликвидность украинского рынка акций в целом, рыночный метод является не совсем объективным.

Е.ЕВДОЧЕНКО также отметила, что остаточная стоимость основных средств на балансе "Днепрооблэнерго" на начало 2012 г. составляла 2 млрд. 240 млн. грн., а стоимость чистых активов предприятия по состоянию на конец 2011 г. составила порядка 940 млн. грн. "Поэтому, от какой цифры отталкивался ФГИ – сказать сложно, исходя из остаточной стоимости основных средств на балансе, оценочная стоимость 50% акций «Днепрооблэнерго» выглядит заниженной, исходя из стоимости чистых активов – завышенной", - сказала аналитик. В целом, предприятие прибыльное, но показатель рентабельности продукции очень низкий – всего 0,33%, добавила Е.ЕВДОЧЕНКО.

По оценке аналитика инвестиционной компании Dragon Capital Дениса САКВЫ, объявленная стартовая цена 50% "Днепрооблэнерго" предполагает рыночную стоимость компании в размере 150 млн. долл., что на 18% выше текущих рыночных котировок. По информации аналитика, коэффициент «Стоимость предприятия (СП)/EBITDA» составляет 3,9, «Цена/Чистая прибыль» - 27,6 (все данные показатели - за 2011 г.).

Д.САКВА не исключил также возможности конкуренции на конкурсе за приватизируемый пакет, в ходе которой цена его реализации должна еще возрасти.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины своим распоряжением от 15 февраля т.г. № 89-р. утвердил начальную стоимость планируемого к продаже 50% госпакета акций ПАО «Днепрооблэнерго» на уровне 600 млн. грн. В целом требования к участникам конкурса и конкурсные условия, утвержденные данным распоряжением, идентичны условиям конкурсов по приватизации других энергокомпаний.

Справка УНИАН. ПАО «ЭК «Днепрооблэнерго» – крупнейшая энергоснабжающая компания Украины.

По данным Агентства по развитию инфраструктуры фондового рынка, 15% акций ПАО «Днепрооблэнерго» контролирует Larva Investments Limited (Кипр).

«Днепрооблэнерго» завершило 2010 год с прибылью 42,117 млн. грн.