ФГИУ объявил конкурс по продаже «Днепрооблэнерго». Начальная стоимость - 600 млн. грн.
Фонд государственного имущества Украины объявил приватизационный конкурс по продаже 50% госпакета акций ПАО "Энергоснабжающая компания «Днепрооблэнерго».
Об этом сообщает официальное издание Фонда госимущества Украины "Ведомости приватизации" (№8 от 22 февраля).
Начальная стоимость выставляемого на продажу пакета компании составляет 600 млн. грн. Шаг аукциона – 6 млн. грн.
Заявки компаний-претендентов принимаются до 10 апреля, конкурс состоится 17 апреля 2012 года.
Справка УНИАН. ПАО «ЭК «Днепрооблэнерго» – крупнейшая энергоснабжающая компания Украины.
По данным Агентства по развитию инфраструктуры фондового рынка, 75% акций ПАО «Днепрооблэнерго» принадлежат государству и находятся в управлении НАК «Энергетическая компания Украины», 15,9% – компании Larva Investments Limited (Кипр).
«Днепрооблэнерго» завершило 2011 год с прибылью 43,336 млн. грн.