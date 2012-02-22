ФГИУ объявил конкурс по продаже «Днепрооблэнерго». Начальная стоимость - 600 млн. грн.

Фонд государственного имущества Украины объявил приватизационный конкурс по продаже 50% госпакета акций ПАО "Энергоснабжающая компания «Днепрооблэнерго». Об этом сообщает официальное издание Фонда госимущества Украины "Ведомости приватизации" (№8 от 22 февраля). Начальная стоимость выставляемого на продажу пакета компании составляет 600 млн. грн. Шаг аукциона – 6 млн. грн. Заявки компаний-претендентов принимаются до 10 апреля, конкурс состоится 17 апреля 2012 года. Справка УНИАН. ПАО «ЭК «Днепрооблэнерго» – крупнейшая энергоснабжающая компания Украины. По данным Агентства по развитию инфраструктуры фондового рынка, 75% акций ПАО «Днепрооблэнерго» принадлежат государству и находятся в управлении НАК «Энергетическая компания Украины», 15,9% – компании Larva Investments Limited (Кипр). «Днепрооблэнерго» завершило 2011 год с прибылью 43,336 млн. грн.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter