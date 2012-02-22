ФГИУ выставил на продажу комплекс отеля "Спорт" в Киеве

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) объявил конкурс по продаже целостного имущественного комплекса государственного предприятия "Отель "Спорт".

Об этом сообщает официальное издание ФГИУ "Ведомости приватизации" от 22 февраля т.г.

Согласно сообщению, начальная стоимость пакета акций составляет 66 млн. 324 тыс. грн. (в том числе НДС - 11 млн. 54 тыс. грн.).

В соответствии с конкурсными условиями, покупатель должен будет провести реконструкцию здания отеля с целью получения уровня "три звезды" на общую сумму инвестиций в размере 153 млн. 500 тыс. грн., включая НДС.

Конкурс по продаже акций "Отеля "Спорт" состоится 23 марта т.г.

Справка УНИАН. Государственное предприятие "Отель "Спорт" (ул. Красноармейская, г. Киев) располагается на земельном участке размером 0,5 га, в его состав входит здание отеля.

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