ФГИУ объявил конкурс по отбору оценщиков Иршанского ГОКа и Вольногорского ГМК

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) объявил конкурс по отбору оценщиков необоротных активов целостных имущественных комплексов государственных предприятий "Иршанский горно-обогатительный комбинат" и "Вольногорский горно-металлургический комбинат" с целью продолжения термина действия договора аренды.

Об этом говорится в сообщении официального издания ФГИУ "Ведомости приватизации" от 22 февраля т.г.

Конкурс состоится в ФГИУ 6 марта 2012 г.

Как сообщал УНИАН, ЧАО «Крымский ТИТАН» и Фонд государственного имущества Украины продлили договор аренды Иршанского горно-обогатительного комбината (Житомирская обл.) и Вольногорского горно-металлургического комбината (Днепропетровская обл.) до 2014 года.

Согласно сообщению, 24 января 2012 года по итогам судебных разбирательств «Крымский ТИТАН» и ФГИУ подписали соответствующее мировое соглашение. Также эти договоренности зафиксированы в дополнительных соглашениях к договорам аренды между «Крымским ТИТАНом» и Фондом госимущества.

Стороны договорились о продлении срока аренды Иршанского ГОК и Вольногорского ГМК еще на 5 лет, а отсчет этого срока начинается с момента истечения в 2009 году действия предыдущей аренды. Таким образом, «Крымский ТИТАН» является арендатором Иршанского ГОК и Вольногорского ГМК до сентября 2014 года. Согласно достигнутым договоренностям, «Крымский ТИТАН» погасит задолженность за аренду Иршанского ГОК и Вольногорского ГМК в размере 151,4 млн. гн.

Справка УНИАН. ЧАО «Крымский ТИТАН» – крупнейший в Центральной и Восточной Европе производитель двуокиси титана. Предприятие входит в группу компаний Дмитрия ФИРТАША - Group DF. Group DF принадлежат 50% минус 1 акция предприятия. 50% плюс 1 акция принадлежит государственной акционерной компании «Титан».

В 2011 году «Крымский ТИТАН» увеличил выпуск двуокиси титана на 2,2% по сравнению с 2010 годом, достигнув объема 108 тысяч тонн.