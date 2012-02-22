Результативная встреча еврочиновников по поводу Греции не повлияла на рынки акций - эксперт

Результативная встреча еврочиновников по поводу Греции в понедельник, 20 февраля, не оказала существенного влияния на рынки рисковых активов ни в понедельник, ни во вторник, что подтверждает мнение о том, что в настоящий момент инвесторы обращают внимание на иные факторы.

Такую точку зрения высказал в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Павел ИЛЬЯШЕНКО.

По его мнению, особенно важно то, что игроки не воспользовались точкой в «греческом вопросе» в качестве триггера идеи “покупай слухи, продавай факты”. Поэтому европейский новостной фон инвесторам следует продолжать попросту игнорировать.

Как сообщил аналитик, фондовым индекса США во вторник, 21 февраля, снова не удалось сдвинуться с места. Диапазон роста/снижения ведущих индикаторов составил от -0,1% до +0,1%. При этом акции компании Apple выросли до уровня 515 долларов, и до исторического максимума им не хватает чуть менее 2%. Динамика акций данной компании сейчас может служить хорошим индикатором настроений на крупнейшем в мире рынке акций.

По словам П.ИЛЬЯШЕНКО, интересные новости пришли из Китая. В среду утром было опубликовано значение предварительного индекса деловой активности в промышленном секторе, которое оказалось ниже отметки 50 пунктов, что означает сокращение активности. Это уже четвертая публикация ниже данной отметки, из чего инвесторы делают вывод о том, что экономика Китая, вероятно, продолжает замедляться, и поэтому китайские власти вновь пойдут на смягчение монетарной политики.

С другой стороны, добавил аналитик, динамика индекса HSBC Flash Manufacturing PMI явно идет на поправку (динамика за последние 4 месяца: 48; 49; 48,8; 49,7). Поэтому спекуляции на тему китайской монетарной политики – это скорее следствие желания инвесторов найти хоть какой-то позитивный повод.