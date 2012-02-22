Эксперты: инвесторы опасаются, что дефолт Греции неизбежен

Инвесторы опасаются, что дефолт Греции неизбежен, и второй пакет помощи лишь отодвигает банкротство страны на более поздний срок.

Такое мнение высказали аналитики инвестиционной группы «АРТ КАПИТАЛ» в своем обзоре.

По их словам, несмотря на одобрение второго пакета помощи в 130 млрд. евро для Греции, рынки восприняли данную новость с пессимизмом. Согласно конфиденциальному отчету МВФ (Greece DSA), который просочился в интернет, долг Греции к 2020 году будет составлять 160%, а не 120%, как было заложено в программу помощи. Дефолт Греции 20 марта, срок выплаты страной 14 млрд. евро долга, скорее всего будет предотвращен. Однако остаются большие сомнения касательно того, что будет дальше со страной.

Как отмечают аналитики, по итогам торговой сессии вторника, 21 февраля, индекс Stoxx упал на 0,5%, тогда как S&P500 вырос всего на 0,07%. Украинский индекс UX в этот день снизился на 0,47%. Причем падение было более глубоким, однако под закрытие «Укртелеком» (+1,3%) позволил индексу сократить потери. Благодаря слабой ликвидности компании и относительно высокому весу в индексной корзине (11%), это дает возможность манипулировать индексом Украинской биржи.

По информации аналитиков, несмотря на ряд позитивных новостей по Крюковскому ВСЗ (-1,9%), данная бумага на Украинской бирже во вторник опустилась из-за падения другой вагоностроительной фишки – Стахановского ВСЗ (-3,5%), снижение которой было связано с фиксацией прибыли. Последняя росла непрерывно на протяжении 6-ти сессий (+28%) после сообщения о получении контроля Константином ЖЕВАГО над производителем вагонного литья в Чехии Kutna Hor.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов во вторник, 21 февраля, упал на 0,41% – до 563,13 пункта. Общий объем торгов составил 391 млн. 857 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи снизился на 0,47% – до 1507,88 пункта. Общий объем торгов составил 112 млн. 631 тыс. грн., из них на срочном рынке – 54 млн. 936 тыс. грн.

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