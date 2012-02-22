ДТЭК не исключает участия в конкурсе по продаже госпакета «Днепрооблэнерго»

Частный энергохолдинг ДТЭК не исключает участия в приватизационном конкурсе по продаже 50% государственного пакета крупнейшей в Украине энергоснабжающей компании ПАО «Днепрооблэнерго».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил журналистам в Киеве генеральный директор компании Максим ТИМЧЕНКО.

«Мы должны обсудить это, должны проговорить внутри компании и посмотреть на условия, и после этого мы сможем принять решение», - сказал он.

Напомним, что до 23 января т.г. гендиректором «Днепрооблэнерго» являлся менеджер ДТЭК Александр ФОМЕНКО, впоследствии возглавивший АК «Киевэнерго».

Как сообщал УНИАН, сегодня Фонд государственного имущества Украины объявил приватизационный конкурс по продаже 50% госпакета акций ПАО "Энергоснабжающая компания «Днепрооблэнерго». Начальная стоимость выставляемого на продажу пакета компании составляет 600 млн. грн.

Заявки компаний-претендентов принимаются до 10 апреля, конкурс состоится 17 апреля 2012 года.

Справка УНИАН. ПАО «ЭК «Днепрооблэнерго» – крупнейшая энергоснабжающая компания Украины.

По данным Агентства по развитию инфраструктуры фондового рынка, 75% акций ПАО «Днепрооблэнерго» принадлежат государству и находятся в управлении НАК «Энергетическая компания Украины», 15,9% – компании Larva Investments Limited (Кипр).

«Днепрооблэнерго» завершило 2011 год с прибылью 43,336 млн. грн.

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