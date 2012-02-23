Биржи Европы и США упали на фоне понижения рейтинга Греции до преддефолтного - эксперты

Фондовые биржи Европы и США завершили торги в среду, 22 февраля, с понижением ведущих индексов на фоне понижения рейтинговым агентством Fitch суверенного долгосрочного рейтинга Греции до преддефолтного «С» с «ССС».

Об этом сообщают аналитики инвестиционной группы «Сократ» в обзоре, переданном агентству УНИАН.

По словам аналитиков, негативные настроения инвесторов в среду были также связаны со слабой статистикой из еврозоны. Так, индекс деловой активности в промышленности 17 стран еврозоны снизился в феврале до 49,7 пункта с 50,4 месяцем ранее. Значение индекса более 50 говорит об увеличении активности в сфере услуг и производства, менее – о сокращении.

Вместе с тем, сообщают аналитики, некоторую поддержку мировым индексам в среду оказали данные по индексу менеджеров по закупкам в производственной сфере Китая, рассчитываемый аналитиками HSBC, который в феврале вырос с 48,8 до 49,7 пункта.

По информации аналитиков, в четверг будет опубликован индекс делового оптимизма в Германии и данные по рынку труда США. Российские биржи сегодня будут закрыты по случаю Дня защитника Отечества.

Как отмечают аналитики, украинский фондовый рынок завершил торги в среду со снижением. Согласно результатам сессии, индекс Украинской биржи упал на 1,42% до 1486,42 пункта, а индекс ПФТС снизился на 0,33% до 561,27 пункта. Среди предприятий индексной корзины Украинской биржи лидерами снижения стали акции «Укрнафты» (-2,54%) и «Донбассэнерго» (-2,21%).

Напомним, 22 февраля 2012 года международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочные рейтинги Греции в иностранной и национальной валюте сразу на две ступени – до «C» с «CCC», а по завершении программы обмена гособлигаций понизит до уровня «ограниченного дефолта».

По мнению Fitch, понижение рейтинга до «C» с «CCC» означает, что страна находится на грани дефолта.

В то же время, Fitch подтвердило краткосрочный рейтинг Греции в иностранной валюте на уровне «C».