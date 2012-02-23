Слабая макростатистика по еврозоне привела к падению европейского рынка акций - эксперты

Слабая макроэкономическая статистика по еврозоне привела в среду, 22 февраля, к падению европейского фондового индекса Stoxx600 на 0,8%, тогда как американский S&P500 снизился на 0,3%.

Об этом говорится в аналитическом обзоре инвестиционной группы «АРТ КАПИТАЛ». Как отмечают аналитики, показатель деловой активности (PMI) еврозоны снизился до 49,7 пункта в феврале, тогда как консенсус-прогноз предполагал незначительный рост до 50,5 пункта. Значение PMI ниже 50 пунктов означает, что происходит сокращение активности в регионе. Если PMI продолжит снижение и в марте, то еврозону ожидает снижение ВВП в первом квартале 2012 года. А после снижения экономики в четвертом квартале 2011 года на 0,3%, снижение в первом квартале 2012 года приведет к уже технической рецессии.

Кроме того, подчеркивают аналитики, после одобрения программы помощи Греции остается много неопределенностей касательно ее имплементации.

По словам аналитиков, украинский индекс UX в среду упал на внешнем негативе, а также на очередной «словесной войне» Газпрома и Нафтогаза. При этом объем торгов акциями оказался ниже среднедневного показателя февраля. Все индексные фишки Украинской биржи в среду продемонстрировали снижение, однако ее глубина оказалась разной. Падение некоторых превысило 2%, тогда как «Мотор Сич» (-0,7%) и «Азовсталь» (-0,6%) снизились меньше всех. Вырос лишь Харцызский трубный завод (+3,5%) на ожиданиях высоких дивидендов.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в среду, 22 февраля, снизился на 0,33% – до 561,27 пункта. Общий объем торгов составил 295 млн. 841 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи упал на 1,42% – до 1486,42 пункта. Общий объем торгов составил 108 млн. 585 тыс. грн., из них на срочном рынке – 61 млн. 395 тыс. грн.