Спрос на акции сейчас поддерживается активными вливаниями в финансовую систему - эксперт

В настоящее время спрос на рискованные активы в мире поддерживается активными вливаниями ликвидности в финансовую систему.

Такую точку зрения высказала в комментарии агентству УНИАН начальник аналитического департамента инвестиционной группы «УНИВЕР» Елена ЕВДОЧЕНКО.

В частности, отметила она, 29 февраля ЕЦБ проведет вторую операцию по предоставлению неограниченной ликвидности европейским финансовым компаниям в рамках программы LTRO (long term repurchasing program) сроком на три года по ставке 1% годовых. И, скорее всего, этот факт уже заложен в ценах на рисковые активы.

С другой стороны, добавила Е.ЕВДОЧЕНКО, «несмотря на то, что Евросоюз одобрил новую программу финансовой помощи Греции размером 130 млрд. евро, инвесторов терзают сомнения, что правительству страны удастся до конца февраля завершить длинный список реформ, реализация которых является условием получения доступа к пакету помощи. Поэтому разговоры о дефолте Греции еще актуальны, и этот факт будет негативно отражаться на настроениях участников торгов».

По словам аналитика, мировые фондовые индикаторы, после фактически непрерывного шестинедельного роста накануне, сейчас находятся на локальных максимумах. Поэтому сложно сказать, что станет импульсом для дальнейшего роста в ближайшее время. Повода для активных продаж акций пока также нет.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в четверг, 23 февраля, снизился на 0,36% – до 559,24 пункта. Общий объем торгов составил 458 млн. 161,8 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи повысился на 0,38% – до 1492,08 пункта. Общий объем торгов составил 105 млн. 709 тыс. грн., из них на срочном рынке – 71 млн. 676 тыс. грн.