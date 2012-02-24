Компания Ярославского за 10,3 млн. долларов покупает долю в компании «XXI Век»

Компания DCH IMMO Limited, владельцем которой опосредованно является Александр ЯРОСЛАВСКИЙ, за 10,3 млн. долл. покупает 50% акций компании Ovaro Holding Limited, владеющей около 60,1% акционерного капитала девелоперской компании «XXI Век».

Об этом говорится в сообщении компании XXI Century Investments Public Limited на сайте Лондонской фондовой биржи.

Согласно сообщению, 23 февраля т.г. компания Bremille Investments Limited, которой опосредованно владеет генеральный директор и исполняющий обязанности председателя Совета директоров компании «XXI Век» Олег САЛМИН, согласилась продать 4 тыс. обычных акций, что составляет 50% акционерного капитала в компании Ovaro Holding Limited, за около 10,3 млн. долл. компании DCH IMMO Limited.

Завершение сделки ожидается 20 марта 2012 года.

Компания также отмечает, что в результате реструктуризации кредита, объявленной 3 августа 2011 года, «XXI Век» должен 4 млн. долл. компании Grenheim Investments Limited, которая на 100% контролируется DCH.

После сделки А.ЯРОСЛАВСКИЙ и О. САЛМИН будут контролировать каждый примерно по 30,05% акционерного капитала «XXI Век» через компанию Ovaro. Общий пакет акций Ovaro в компании «XXI Век» остается неизменным и составляет 60,1%.

Как сообщал УНИАН, в феврале т.г. О.САЛМИН сконцентрировал 60,1% в компании «XXI Век».

Справка УНИАН. Компания «XXI Век» – украинский девелопер. С декабря 2005 года акции компании котируются на Лондонской фондовой бирже (привлечено 139 млн. долл.). В мае 2007 года компания осуществила выпуск евробондов и привлекла 175 млн. долл. под развитие проектов недвижимости в Украине. Торговля акциями компании на Лондонской фондовой бирже была приостановлена из-за необнародования аудированной финансовой отчетности за 2009 год. С 26 января 2011 г. торговля акциями девелопера возобновлена.