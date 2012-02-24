ФГИУ продал 32,954% ПАО "Спецтехстекло А"
16:13, 24 февраля 2012Фондовый рынок
0
Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) продал 32,954% пакет акций ПАО "Спецтехстекло А", сообщили УНИАН в пресс-службе ФГИУ.
Стоимость проданного пакета составит 4 млн. 846,5 тыс. грн.
В ФГИУ также отметили, что сообщат название компании, купившей акции "Спецтехстекло А", после подписания с ней договора купли-продажи.
«Спецтехстекло А» (Константиновка, Донецкая обл.) было создано на базе целостного имущественного комплекса одноименного государственного предприятия совместно с его арендатором - ЗАО «Спецтехстекло». «Спецтехстекло А» специализируется на производстве авиационного стекла.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter