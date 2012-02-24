Западные биржи завершили торги четверга разнонаправленно - эксперты

Биржи Европы завершили торги четверга, 23 февраля, на негативной территории, в то время как американские фондовые индексы выросли на фоне данных по рынку труда США, которые превзошли прогнозы рынка.

Об этом сообщают аналитики инвестиционной группы «Сократ» в обзоре, переданном агентству УНИАН.

Как отмечают аналитики, за прошедшую неделю число первичных обращений за пособиями по безработице осталось на уровне 351 тыс., тогда как прогнозировалось, что этот показатель вырастет до 355 тыс. Сдерживающим фактором в четверг стали новости от Hewlett-Packard, согласно которым чистая прибыль компании в первом квартале 2012 финансового года снизилась на 44%. Кроме того, Еврокомиссия ухудшила прогноз по ВВП еврозоны. Теперь ожидается, что ВВП еврозоны в 2012 году сократится на 0,3%, тогда как ранее прогнозировался рост на 0,5%.

По словам аналитиков, в пятницу публикуются данные по ВВП Германии и Великобритании, а также индекс потребительского доверия от университета Мичиган и данные по продажам нового жилья в США.

Аналитики констатируют, что украинский фондовый рынок завершил торги четверга со смешанной динамикой. Среди предприятий индексной корзины Украинской биржи лидерами роста стали акции Ясиновского КХЗ (+1,9%) и «Донбассэнерго» (+0,94%).

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в четверг, 23 февраля, снизился на 0,36% – до 559,24 пункта. Общий объем торгов составил 458 млн. 161,8 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи повысился на 0,38% – до 1492,08 пункта. Общий объем торгов составил 105 млн. 709 тыс. грн., из них на срочном рынке – 71 млн. 676 тыс. грн.