Последняя неделя февраля начинается с незначительного преимущества пессимистов - эксперт

Последняя неделя февраля начинается на фоне незначительного преимущества пессимистов – видимо, встреча G20 не принесла ожидаемых результатов.

Об этом сказал в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Павел ИЛЬЯШЕНКО. В то же время, добавил он, «нельзя сказать, что лидеры ведущих стран отметились негативными заявлениями: все, что мы узнали нового в течение выходных, – увеличение объемов европейских фондов помощи – последует, но позднее».

По словам П.ИЛЬЯШЕНКО, текущая неделя обещает быть богатой на публикации экономических данных. На повестке такие важные события как публикация индексов делового оптимизма PMI и пересмотр темпов роста ВВП США в четвертом квартале 2011 года. В то же время, публикация данных с рынка труда Соединенных Штатов по версии BLS состоится на следующей неделе (9 марта).

Таким образом, считает аналитик, «получается, что интрига недели будет состоять в том, преподнесут ли нам экономики Европы, США, Китая и Бразилии позитивные сюрпризы? В противном случае скудный европейский новостной фон будет способствовать тестированию фьючерсами на индекс S&P 500 уровня 1350 пунктов, который вряд ли будет удержан».