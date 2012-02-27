Эксперты: собрание министров финансов стран G20 прошло без особых сюрпризов

Собрание министров финансов стран «Большой двадцатки» (G20), состоявшееся на минувших выходных, прошло без особых сюрпризов.

Об этом говорится в аналитическом обзоре инвестиционной группы «АРТ КАПИТАЛ».

Как отмечают аналитики, большинство участников G20 настаивало на увеличении размера фонда финансовой стабильности (ESM) до 750 млрд. евро, однако Германия была против данного решения. Ожидается, что сегодня Бундестаг должен одобрить выделение Греции финансовой помощи в размере 130 евро, а в США опубликуют данные по продажам домов на вторичном рынке.

По словам аналитиков, мировые фондовые индексы в пятницу, 24 февраля, продемонстрировали умеренный рост. Европейский Stoxx600 прибавил 0,3%, американский S&P500 – 0,2%. Причем рост европейских индексов прервал трехдневное снижение, тогда как S&P 500 сейчас находится на максимальном уровне с июня 2008 года.

Аналитики сообщают, что индекс UX в пятницу вырос при мизерном объеме торгов, который оказался вдвое ниже среднего показателя февраля. Лидером роста на Украинской бирже стал Стахановский ВСЗ (+5,8%). Из индексных бумаг снизился лишь «Укртелеком» (-1,5%).

По информации аналитиков, по результатам прошлой недели UX вырос всего на 0,1%. Лидер роста Стахановский ВСЗ (+12%) оказался самой волатильной бумагой недели. Лидером падения стала «Укрнафта» (-4,4%).

Аналитики ожидают на текущей неделе повышенный интерес к Енакиевскому метзаводу (+1,9%), чистая прибыль которого за 2011 год (250 млн. грн.) значительно превзошла консенсус-прогноз «Блумберг» (-1100 млн. грн.).

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в пятницу, 24 февраля, снизился на 0,25% – до 557,83 пункта. Общий объем торгов на составил 391 млн. 358 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи по итогам торгов повысился на 1,10% – до 1508,56 пункта. Общий объем торгов составил 83 млн. 878 тыс. грн., из них на срочном рынке – 49 млн. 159 тыс. грн.