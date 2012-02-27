ФГИУ продал целостный имущественный комплекс киевского «Изумруда»

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) продал на аукционе целостный имущественный комплекс (ЦИК) Киевского государственного предприятия «Изумруд».

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Фонда.

В ФГИУ отказались уточнить название юрлица и сумму сделки до подписания договора купли-продажи.

Начальная стоимость пакета акций составляла 31 млн. 900,8 тыс. грн.

Справка УНИАН. Киевское государственное предприятие (КГП) «Изумруд» занимается производством ювелирных изделий, в том числе обработкой алмазов из давальческого сырья, производством украшений из серебра, благородных металлов и пр.

По состоянию на 31 мая 2011 г. стоимость активов составляла 31,9 млн. грн.