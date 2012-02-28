Публикация индексов PMI может стать поводом для коррекции на рынках акций - эксперт

Что касается нереализованного потенциала коррекции на мировых фондовых площадках, которая неизбежно затронет и украинский рынок, то информационным поводом для такой динамики может стать публикация индексов PMI в четверг, 1 марта.

Такую точку зрения высказал в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Павел ИЛЬЯШЕНКО. До этого момента, считает он, вероятность повторения событий понедельника, 27 февраля, (рост после незначительного снижения) является высокой.

По словам аналитика, «в понедельник мировые рынки вернулись к уже немного забытому паттерну поведения: снижение в первой половине дня и рост с открытия торгов в Соединенных Штатах. Безусловно, речь все так же идет о незначительном дневном колебании значения индексов, однако такая ситуация характерна для почти половины протяженности текущего ралли – с начала 2012 года».

С точки зрения новостного фона, считает П.ИЛЬЯШЕНКО, единственным стоящим внимания заголовком в понедельник стала информация об изменении в структуре активов европейских банков, раскрытая ЕЦБ. Так, мнения участников рынка о том, что главными покупателями итальянских и испанских облигаций в последнее время выступали сами итальянские и испанские банки, подтвердились, что говорит об успешности операций LTRO.