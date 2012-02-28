НДУ и российский НРД установили корреспондентские отношения

ПАО «Национальный депозитарий Украины» (НДУ) и Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (НРД) подписали меморандум о сотрудничестве и договор об открытии и ведении корреспондентского счета депо НРД в Нацдепозитарии.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе НДУ.

В соответствии с подписанным меморандумом, депозитарии считают необходимым расширять двустороннее сотрудничество и намерены установить тесные деловые отношения по следующим направлениям: обмен информацией, касающейся порядка функционирования клиринговых, расчетных и учетных систем России и Украины; открытие взаимных корреспондентских счетов НРД и НДУ; изучение учетных систем России и Украины, а также подготовка предложений по их сближению; взаимный обмен статистическими данными и пр.

По словам председателя правления "Национального расчетного депозитария" Эдди АСТАНИНА, «выстраивание партнерских отношений и технологического взаимодействия НРД с Национальным депозитарием Украины направлено на взаимное развитие пост-трейдинговой инфраструктуры финансовых рынков наших стран. Этот шаг также отражает наше понимание и является реакцией на глобальные изменения, связанные с тенденцией создания стратегических альянсов и консолидации инфраструктуры на финансовых рынках».

Справка УНИАН. Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (НКО ЗАО НРД) - крупнейший расчетный депозитарий России, входящий в Группу ММВБ-РТС, обслуживает биржевые и внебиржевые сделки со всеми видами эмиссионных ценных бумаг российских эмитентов, а также предоставляет расчетные банковские услуги, включая денежные расчеты по сделкам участников финансового рынка.

Главный депозитарий обеспечивает хранение глобальных сертификатов и депозитарный учет 99% выпусков корпоративных облигаций, выпусков субфедеральных и муниципальных облигаций и пр.

ОАО «Национальный депозитарий Украины» создано в декабре 1998 года. В сентябре 2006 года Госкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку выдала НДУ лицензию на осуществление деятельности депозитария ценных бумаг сроком на 10 лет. Согласно законодательству, исключительной компетенцией НДУ является: стандартизация депозитарного учета и документооборота относительно операций с ценными бумагами; нумерация (кодификация) ценных бумаг, выпущенных в Украине, согласно международным нормам и пр.

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