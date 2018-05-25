Не станет ли помощь Греции "медвежьей услугой"?

Конец февраля для финансовых рынков прошел в рамках от заседания министров финансов Еврогруппы в Брюсселе до заседания министров финансов «Большой двадцатки» в Мехико. На этих «очень важных» мероприятиях состоялось то, что должно было состояться, и ничего более. Сюрпризов не было, а принятые решения оказались настолько ожидаемыми, что никак не повлияли на фондовые рынки, и, более того, в силу своей предсказуемости даже стали некоторым негативным сантиментом для игроков.

К принятию помощи готовы!

Накануне заседания Еврогруппы 20 февраля в Брюсселе вице-премьер-министр,министр финансов Греции Эвангелос Венизелос в своем официальном заявлении выразил надежду, что Еврогруппа одобрит вторую программу помощи стране. «Греция подходит к сегодняшнему заседанию Еврогруппы после выполнения всех требований для одобрения новой программы», - заявил он.

Как отметил Э.Венизелос, народ Греции посылает Европе сообщение о том, что он «пойдет на необходимые жертвы», чтобы Греция «восстановила свое место в европейской семье, защитив, таким образом, достижения многих предыдущих десятилетий».

Текущая ситуация такова. Евросоюз готов поддержать Грецию финансами (заметим, очень значительными). Правительство государства, в свою очередь, всячески декларирует – и даже от имени народа – готовность сделать все для получения помощи. Народ при этом так же активно демонстрирует несогласие с урезанием его прав. Граждане Греции уже показали с помощью массовых протестов отношение к договоренностям своего правительства с лидерами ЕС. И, похоже, народ Греции скорее «послал сообщение», что «пойдет на необходимые жертвы», чтобы защитить приемлемые условия жизни для себя в обозримом настоящем, чем «восстановить свое место в европейской семье» в неопределенном будущем.

Тем не менее, 20 февраля министры финансов Еврогруппы на заседании в Брюсселе пришли к согласию о выделении международной финансовой помощи Греции в рамках второй программы спасения страны от дефолта. Помощь из государственных источников должна составить 130 миллиардов евро до 2014 года. Кроме того, частные кредиторы спишут Греции 53,5% долга, или более 100 миллиардов евро. Самая срочная задача – помочь Греции выплатить до 20 марта 2012 года 14,5 млрд. евро для погашения облигаций.

Что характерно, протесты граждан Греции против такой политики абсолютно игнорируются Евросоюзом, и даже высказываний европейских лидеров по поводу данной проблемы практически не слышно. То есть вопросы, непосредственно влияющие на жизнь людей, решаются исключительно на «высшем уровне», а попытки объясниться с народом напрямую с помощью референдума, как мы помним, закончились отставкой предыдущего правительства Греции. Мнение рядовых греков в ходе решения глобальных задач, по-видимому, никого не интересует, причем виноваты-то в нынешних проблемах страны вовсе не простые граждане. Огромнейший госдолг Греции возник не одномоментно, а накапливался на протяжении длительного времени – как именно, Европа эту тему закрыла за «семью печатями» и публично уже не обсуждает. Хотя понятно, что причиной ситуации стала крайне необдуманная финансовая политика той власти Греции, которая сейчас любыми способами старается получить финансирование ЕС, но расплачиваться придется простым гражданам…

Исходя из вышесказанного, трудно сомневаться в том, что все меры, принимаемые Евросоюзом для спасения одного из своих «слабых звеньев», вряд ли приведут к ожидаемым результатам, так как борьба ведется не с причиной, а со следствием. Индикатором являются фондовые рынки, почти не реагирующие на потуги лидеров ЕС в этом направлении. Более того, инвесторы продолжают верить в то, что дефолт Греции когда-то состоится. А новости типа «Евросоюз предпринял очередной шаг по спасению Греции» уже воспринимаются как бородатый и давно надоевший анекдот.

Так, по мнению аналитика компании Astrum Investment Management Павла Ильяшенко, результативная встреча еврочиновников по поводу Греции в понедельник, 20 февраля, не оказала существенного влияния на рынки рисковых активов ни в понедельник, ни во вторник, что подтверждает мнение о том, что в настоящий момент инвесторы обращают внимание на иные факторы. Особенно важно то, что игроки не воспользовались точкой в «греческом вопросе» в качестве триггера идеи «покупай слухи, продавай факты». Поэтому европейский новостной фон инвесторам следует продолжать попросту игнорировать.

Как считают аналитики инвестиционной группы «АРТ КАПИТАЛ», инвесторы опасаются, что дефолт Греции неизбежен, и второй пакет помощи лишь отодвигает банкротство страны на более поздний срок. Несмотря на одобрение второго пакета помощи в 130 млрд. евро для Греции, рынки восприняли данную новость с пессимизмом. Согласно конфиденциальному отчету МВФ (Greece DSA), который просочился в Интернет, долг Греции к 2020 году будет составлять 160%, а не 120%, как было заложено в программу помощи. Дефолт Греции 20 марта - срок выплаты страной 14 млрд. евро долга - скорее всего, будет предотвращен. Однако остаются большие сомнения касательно того, что будет дальше со страной.

В свою очередь, аналитики инвестиционной группы «Сократ» полагают, что с получением помощи Греция сможет избежать дефолта в марте, но в целом проблема госдолга страны осталась нерешенной. На встрече министров финансов стран еврозоны было принято решение о предоставлении Греции. Позитивной реакции рынка на это не последовало, так как данные новости в некоторой мере были ожидаемыми, что способствовало фиксации прибыли.

Вскоре после «успешной» встречи Еврогруппы международное рейтинговое агентство Fitch, узнав все детали соглашения, понизило долгосрочные рейтинги Греции в иностранной и национальной валюте сразу на две ступени – до «C» с «CCC», а по завершении программы обмена гособлигаций запланировало понизить рейтинги страны до уровня «ограниченного дефолта». При этом Fitch подтвердило краткосрочный рейтинг Греции в иностранной валюте на уровне «C». По мнению агентства, дефолт страны очень вероятен в ближайшее время. На данном фоне фондовые биржи Европы и США завершили торги 22 февраля с понижением ведущих индексов.

Помимо Греции, у Европы остается множество других серьезных проблем, на которые инвесторы в настоящее время обращают больше внимания. В частности, отмечают аналитики ИГ «АРТ КАПИТАЛ», слабая макроэкономическая статистика по еврозоне привела 22 февраля к падению европейского фондового индекса Stoxx600 на 0,8%, тогда как американский S&P500 снизился на 0,3%. Показатель деловой активности (PMI) еврозоны снизился до 49,7 пункта в феврале, тогда как консенсус-прогноз предполагал незначительный рост до 50,5 пункта. Значение PMI ниже 50 пунктов означает, что происходит сокращение активности в регионе. Если PMI продолжит снижение и в марте, то еврозону ожидает снижение ВВП в первом квартале 2012 года. А после снижения экономики в четвертом квартале 2011 года на 0,3% снижение в первом квартале 2012 года приведет к уже технической рецессии. Кроме того, после одобрения программы помощи Греции осталось много неопределенностей касательно ее имплементации.

Отсрочка ответа - не решение задачи...

Тем не менее, фондовые рынки пока настроены пусть на небольшой, но рост, игнорируя, как говорилось ранее, новости из Греции и периодически подпитываясь позитивом из США. При этом для повышательного тренда на биржах есть и другие, более искусственные причины.

По словам начальника аналитического департамента инвестиционной группы «УНИВЕР» Елены Евдоченко, в настоящее время спрос на рисковые активы в мире поддерживается активными вливаниями ликвидности в финансовую систему. В частности, 29 февраля ЕЦБ проведет вторую операцию по предоставлению неограниченной ликвидности европейским финансовым компаниям в рамках программы LTRO (long term repurchasing program) сроком на три года по ставке 1% годовых. И, скорее всего, этот факт уже заложен в ценах на рисковые активы.

Греция накануне встречи «Большой двадцатки» в Мехико продолжила принимать активные меры, необходимые для достижения договоренностей с ЕС. Так, 23 февраля парламент Греции одобрил закон об обмене части гособлигаций, который позволит списать 107 млрд. евро долга страны частным кредиторам. Держатели ценных бумаг получат новые облигации с номиналом на 53,5% меньшим, чем прежние.

В свою очередь, глава Всемирного банка Роберт Зеллик 25 февраля заявил, что Греция не нуждается в новом транше. По его словам, 130 млрд. евро в рамках второй программы помощи позволит стране потянуть время с реформами, а необходимо, чтобы они были проведены как можно быстрее. Как заявил глава Всемирного банка, спасение Греции зависит от эффективности усилий по финансовой оптимизации со стороны самих греков. Кроме того, реструктуризация долга уже стала дополнительной поддержкой стране. «Взаимодействие Евросоюза с Грецией - лишь часть усилий по поддержке гораздо более важных элементов европейской системы финансов», - подчеркнул он.

На минувших выходных также стало известно, что Германия готова послать в Грецию 170 коллекторов для помощи в сборе налогов, так как считает, что многие граждане страны уклоняются от их уплаты. Кроме того, Берлин предлагает назначить в Греции иностранного «комиссара бюджета», который бы контролировал расходование финансов. Данные меры сомнительны с точки зрения их эффективности, но в чем можно не сомневаться – они лишь накалят и без того напряженную социальную обстановку в Греции. Причем только новость о намерениях Германии способна «завести» недовольных греков, а приезд и практические действия иностранных эмиссаров могут привести к совершенно непредсказуемым и уже неконтролируемым последствиям, абсолютно противоположным поставленной цели.

Итоги же самой встречи «Большой двадцатки» в Мехико 25-26 февраля оказались более чем предсказуемыми, что, пожалуй, добавило пессимизма на фондовых рынках.

Как отмечают аналитики ИГ «АРТ КАПИТАЛ», собрание министров финансов стран «Большой двадцатки» прошло без особых сюрпризов. Большинство участников G20 настаивало на увеличении размера фонда финансовой стабильности (ESM) до 750 млрд. евро, однако Германия была против данного решения.

Помимо этого, по словам аналитиков ИГ «Сократ», давление на рынки акций 27 февраля, после встречи G20, оказало заявление главы МВФ Кристин Лагард о том, что мировая экономика «все еще находится в зоне риска». В целом же биржи Европы и США в этот день находились преимущественно в красной зоне на фоне решения, принятого на саммите «Большой двадцатки», отложить вопрос предоставления МВФ дополнительной помощи для поддержки странам еврозоны. Также стало известно, что рейтинговое агентство Moody’s предупредило о сохранении риска дефолта Греции, что также негативно сказалось на настроениях инвесторов.

Аналитики ИГ «АРТ КАПИТАЛ» также отмечают, что европейские фондовые рынки 27 февраля снизились, поскольку на встрече G20 в Мексике не удалось повысить размер фонда финансовой стабильности Европы. Кроме того, произошли еще два важных события, хотя они были ожидаемы и включены в текущие цены. Бундестаг одобрил программу помощи Греции, а агентство S&P снизило рейтинг Греции до уровня "выборочный дефолт". Как только страна успешно проведет обмен своих облигаций, S&P повысит рейтинг Греции до прежнего уровня.

Как следствие, на текущий момент имеем удовольствие наблюдать очередные попытки ЕС спасти Грецию, которые на самом деле выглядят как отсрочка проблемы. Подтверждением последнего тезиса являются настроения игроков фондовых рынков и действия в отношении Греции ведущих рейтинговых агентств. Кроме того, страна 20 марта должна выплатить 14 млрд. евро госдолга, и если с этим у нее, по-видимому, уже не будет проблем, то результат запланированных на апрель парламентских выборов непредсказуем. Последние должны были состояться 19 февраля, однако под давлением ЕС их перенесли на два месяца, что лишь подтверждает мысль об отсрочке вопроса. Несомненно, что выборы будут демократическими, честными и прозрачными. И здесь свое веское слово скажет уже третий, пока игнорируемый участник переговоров – народ Греции. И его мнение может оказаться совершенно противоположным официальной точке зрения. В этом случае финансовая помощь станет "медвежьей услугой" как для Греции и самого ЕС, так и для фондовых рынков, где "медведи" могут одержать пиррову победу, которая даже им не нужна...

Владимир Оранский (УНИАН)