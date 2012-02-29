ФГИУ продал имущественный комплекс госпредприятия "Экоантилед". Покупатель не уточняется

Фонд государственного имущества Украины продал на аукционе целостный имущественный комплекс (ЦИК) государственного предприятия "Экоантилед" (г. Днепродзержинск).

Об этом сообщается в официальном издании ФГИУ "Ведомости приватизации".

Согласно сообщению, покупателем "Экоантиледа" выступило юридическое лицо. При этом в ФГИУ не уточнили название компании-покупателя.

Реализационная цена продажи ЦИК "Экоантиледа" составила 39 млн. 871,9 тыс. грн. (с учетом НДС - 6 млн. 645 тыс. грн.).

Справка УНИАН. Днепродзержинское государственное предприятие "Экоантилед" занимается производством азотных удобрений, производством другой химической органической и неорганической продукции, розничной торговлей и пр.