Понижение рейтинга Греции оказало давление на настроения инвесторов - эксперты

Среди новостей, оказавших давление на настроения инвесторов во вторник, 28 февраля, стоит отметить понижение агентством Standard & Poor`s рейтинга Греции сразу на две ступени с «СС» до «SD».

Об этом говорится в аналитическом обзоре инвестиционной группы «Сократ», переданном агентству УНИАН.

Как отмечают аналитики, также был понижен прогноз по Европейскому фонду финансовой стабильности до «негативного». Статистика, вышедшая во вторник в США, носила смешанный характер. Так, объемы заказов на товары длительного пользования снизились на 4%, против ожидаемого снижения на 1%. Но, тем не менее, поддержку рынку оказали данные по индексу потребительского доверия, который в феврале неожиданно вырос до 70,8 с 61,1 пункта.

По словам аналитиков, индекс Украинской биржи во вторник открылся гэпом вверх на фоне одобрения в парламенте Германии вопроса о предоставлении Греции финансовой помощи в размере 130 млрд. евро. Но уже к обеду утренний позитив был растерян, и до конца торговой сессии на рынке наблюдались негативные тенденции.

В итоге, констатируют аналитики, украинский фондовый рынок завершил торги вторника со снижением. Среди предприятий индексной корзины Украинской биржи лидерами снижения стали акции Стахановского вагоностроительного завода (-2,13), Крюковского вагоностроительного завода (-2,09) и «Стирола» (-1,77%). В то же время, лучше рынка завершили торги бумаги «Донбассэнерго» (+0,76%) и «Укрнафты» (+0,41%).

Аналитики подчеркивают, что сегодня состоится основное для финансовых рынков событие недели – аукцион ЕЦБ по предоставлению ликвидности европейским банкам. Среди статистики сегодня стоит обратить внимание на данные по индексу потребительских цен в еврозоне, а также на предварительные данные по ВВП, Чикагский индекс деловой активности и запас нефти за неделю в США.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов во вторник, 28 февраля, снизился на 0,26% – до 554,50 пункта. Общий объем торгов составил 197 млн. 489 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи упал на 0,86% – до 1473,91 пункта. Общий объем торгов составил 115 млн. 954 тыс. грн., из них на срочном рынке – 64 млн. 909 тыс. грн.

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