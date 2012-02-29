Эксперт: новостной фон на рынках акций сейчас нельзя охарактеризовать однозначно

Новостной фон на рынках акций в настоящее время нельзя охарактеризовать однозначно.

Так прокомментировал агентству УНИАН текущую ситуацию на рынках акций аналитик компании Astrum Investment Management Павел ИЛЬЯШЕНКО.

С одной стороны, подчеркнул он, вчерашние данные о динамике промышленных заказов в США за январь удивили в худшую сторону, с другой – уверенность потребителей и, что важнее, уверенность менеджеров выросла более ожидаемого. Сегодня предельно важным сигналом станет публикация Chicago PMI в 16:45 по киевскому времени.

По словам аналитика, «фондовый рынок Соединенных Штатов во вторник, 28 февраля, повторил трюк понедельника – рост по ходу регулярной торговой сессии после смешанной динамики первой половины дня. В свою очередь, украинский рынок акций также не изменил самому себе и завершил торговую сессию снижением на фоне продаж по широкому списку голубых фишек».

Как отметил П.ИЛЬЯШЕНКО, событием дня на украинском рынке акций во вторник стало решение индексного комитета Украинской биржи о сокращении корзины индекса UX с 15 до 10 бумаг. Так, с 16 марта индекс покинут Ясиновский КХЗ, «Стирол», Крюковский ВСЗ, Стахановский ВСЗ и «Укртелеком».

По мнению аналитика, «что касается ситуации, сложившейся на открытии европейских торговых площадок сегодня утром, мы не наблюдаем серьезных отличий от того, что видели в течение текущей недели. Это значит, что вероятность стать свидетелями роста глобальных рынков акций во второй половине дня существенно выше, чем в первой».

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Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов во вторник, 28 февраля, снизился на 0,26% – до 554,50 пункта. Общий объем торгов составил 197 млн. 489 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи упал на 0,86% – до 1473,91 пункта. Общий объем торгов составил 115 млн. 954 тыс. грн., из них на срочном рынке – 64 млн. 909 тыс. грн.