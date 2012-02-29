Из состава индексной корзины "Украинской биржи" исключают акции 5 "фишок"

Индексный комитет "Украинской биржи" с 16 марта исключил из состава индексной корзины акции "Укртелекома", концерна "Стирол", Ясиновского коксохимического завода, Крюковского- и Стахановского вагоностроительных заводов, сообщает сайт биржи.

Данное решение было принято комитетом на своем заседании 28 февраля.

Индексный комитет также утвердил как кандидата на исключение из состава индексной корзины акции ПАО "Укрнафта".

Таким образом, на данный момент, количество ценных бумаг, находящихся в корзине индекса "Украинской биржи", сокращено с 15 до 10.