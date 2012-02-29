Торги на Украинской бирже в последний день зимы завершились символическим ростом - эксперт

Торги на Украинской бирже в последний день зимы завершились символическим ростом индекса.

Об этом сказал в комментарии агентству УНИАН аналитик инвестиционной компании «Альтана Капитал» Сергей БЕЛЯСОВ. Он сообщил, что по итогам сессии в среду, 29 февраля, индекс Украинской биржи вырос на 0,01% и составил 1474,12 пункта. Торговая активность оставалась на низких значениях, и общий объем торгов на фондовом рынке не достиг 49 млн. грн.

По информации С.БЕЛЯСОВА, на открытии в среду индекс Украинской биржи двигался в смешанном ключе, однако в дальнейшем рынок захлестнула волна продаж. Неблагоприятный ход сессии обусловил внутренний фон. Снижение индекса Украинской биржи спровоцировали продажи по бумагам таких компаний, как Ясиновский КХЗ (-6,58%), «Стирол» (-6,17%), Крюковский ВСЗ (-4,00%), Стахановский ВСЗ (-2,29%), «Укртелеком» (-1,27%), что было обусловлено новостью об исключении бумаг этих эмитентов из состава индексной корзины с 16 марта. «Данный шаг со стороны Украинской биржи логичен на фоне снижения ликвидности акций указанных эмитентов из-за низкого интереса инвесторов к украинскому фондовому рынку», - считает аналитик.

Он добавил, что дополнительным негативом для акций Крюковского ВСЗ стала новость о том, что в связи с устранением последствий пожара в малярном цеху предприятия, выпуск грузовых вагонов в марте снизится ниже плановых показателей на 300 единиц. В то же время, в лидерах роста среди индексных бумаг в среду отметились акции «Укрнафты» (+3,16%), существенно прибавившие в цене ближе к завершению сессии, а также «Азовстали» (+1,91%) и Алчевского меткомбината (+1,48%).

Из бумаг второго эшелона аналитик отметил уверенно растущие в цене уже третий день на волне спекулятивного интереса подряд акции «Лугансктепловоза» (+4,43%). Бумаги эмитента за три дня прибавили в цене 17,4%.

По словам С.БЕЛЯСОВА, в среду во второй половине дня индекс Украинской биржи восстановил утраченные позиции, чему способствовала статистика по ВВП США за четвертый квартал 2011 года, и покинул пределы негативной территории. Так, Министерство торговли страны пересмотрело оценку роста квартального ВВП в сторону повышения с 2,8% до 3,0%, что воодушевило инвесторов на покупки акций. При этом реакция зарубежных площадок на новости из США оказалась довольно сдержанной, что является «медвежьим» сигналом.

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