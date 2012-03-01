Apple впервые за 16 лет выплатит в этом году дивиденды. На это уйдет 7,46 млрд долл.

Компания Apple, суммарная стоимость акций которой превысила 500 млрд долл., в 2012 году может начать выплаты дивидендов после 16-летнего перерыва, сообщает Bloomberg.

Тем самым компания пытается успокоить инвесторов, которые считают, что у производителя электроники слишком много денег на счету.

Сейчас у компании есть почти 98 млрд долл. средств на счету, из которых 7,46 млрд долл. пойдут на выплаты дивидендов. Таким образом, сумма квартальных дивидендов компании составит около 2 долл. за акцию.

Глава Apple Тим Кук в феврале заявил, что денег у компании «больше, чем нужно для управления ею» и топ-менеджмент ведет «активные дискуссии» о том, что делать со средствами.

Аналитики крупнейших банков – Morgan Stanley и JPMorgan Chase – также выразили уверенность в том, что уже в апреле 2012 года Apple начнет выплаты дивидендов.

В последний раз компания платила дивиденды в 1995 году, еще до того, как в компанию вернулся ее основатель Стив Джобс и занялся разработкой iPod, iPhone и iPad.