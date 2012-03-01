Биржи Европы и США завершили среду на негативной территории - эксперты

Биржи Европы и США завершили торги в среду, 29 февраля, на негативной территории.

Об этом говорится в аналитическом обзоре инвестиционной группы «Сократ», переданном агентству УНИАН.

По словам аналитиков, в среду на рынок поступали разнонаправленные сигналы к движению индексов. Среди позитивных новостей стоит отметить итоги аукциона по предоставлению европейским банкам трехлетних кредитов, согласно которым ЕЦБ выдал 529,5 млрд евро банкам, что превзошло ожидания аналитиков. Кроме того, вчера стало известно, что, по пересмотренным данным, ВВП США в четвертом квартале в годовом выражении вырос до 3% с 2,8%. Данные по чикагскому индексу деловой активности также оказались лучше прогнозов, в феврале индекс вырос до 64 пунктов с 60,2. Вместе с тем, инвесторы были разочарованы выступлением главы ФРС Бена БЕРНАНКЕ, в котором он отметил, что вероятность продолжения программы количественного смягчения невелика.

Как сообщают аналитики, сегодня будет опубликован индекс деловой активности в промышленности по Германии и еврозоне. В США выйдут данные по количеству первичных обращений за пособиями по безработице, личным расходам и доходам, а также индекс экономических условий ISM в производственной сфере.

Аналитики отмечают, что украинский фондовый рынок завершил торги в среду со смешанной динамикой. Согласно результатам сессии, индекс Украинской биржи вырос на 0,01% до 1474,12 пункта, а индекс ПФТС упал на 0,68% до 550,75 пункта. Среди предприятий индексной корзины Украинской биржи лидерами снижения стали акции Ясиновского КХЗ (-6,58%), «Стирола» (-6,17%) и Крюковского вагоностроительного завода (-4,0%). Наибольший рост был зафиксирован по бумагам «Укрнафты» (+3.16) и «Азовстали» (+1.91%).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Не станет ли помощь Греции "медвежьей услугой"?



