Эксперт: мировые индексы в феврале показали неплохой рост, а украинский рынок акций упал

Неплохая корпоративная и макроэкономическая статистика оказала основную поддержку мировым рынкам акций в феврале.

Такую точку зрения высказала в комментарии агентству УНИАН начальник аналитического департамента инвестиционной группы «УНИВЕР» Елена ЕВДОЧЕНКО. По ее словам, мировые фондовые индикаторы в феврале продемонстрировали хороший рост. Как правило, период публикации годовой отчетности в большинстве случаев сопровождается позитивным трендом на фондовых рынках, а январь и февраль не стали исключением и в текущем году. Так, в феврале американские фондовые индикаторы в среднем выросли на 4,3%, европейские – на 4,72%, российский MICEX – на 5,5%, китайский Hang Seng – на 6,3%.

В то же время, подчеркнула аналитик, украинский UX в феврале потерял 3,1%. «Основной причиной такой раскорреляции с миром является недостаток ликвидности. Чтобы сдвинуть рынок с места, нужен приток денег крупных частных инвесторов, а их пока нет», - считает она.

Как отметила Е.ЕВДОЧЕНКО, по ряду отечественных компаний в феврале выходила отличная отчетность по итогам прошлого года, а позитивной реакции на рынке фактически не последовало. Например, Енакиевский метзавод по итогам работы в 2011 году получил чистую прибыль в размере 249,280 млн. грн., в то время как 2010 год предприятие завершило с чистым убытком в размере 778,560 млн. грн. Тем не менее, котировальная стоимость акций эмитента с 1 февраля снизилась на 6,1%.

Аналитик напомнила, что ФГИУ объявил о приватизации «Центрэнерго» и «Донбассэнерго» в текущем году. «Судя по всему, данная новость также не впечатлила участников торгов, поскольку с 1 февраля акции данных компаний потеряли в цене в среднем 5%», - подчеркнула она.