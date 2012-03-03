Эксперты: на украинском фондовом рынке в пятницу преобладали негативные настроения

На украинском фондовом рынке в пятницу, 2 марта, преобладали негативные настроения, тогда как на западных фондовых площадках торги проходили со смешанной динамикой индексов.

Об этом сообщают аналитики инвестиционной группы «Сократ» в обзоре, переданном агентству УНИАН.

По словам аналитиков, в центре внимания участников торгов в пятницу были новости из Европы. Среди позитивных новостей стоит отметить то, что министры финансов еврозоны разрешили выпуск Европейским фондом финансовой стабильности облигаций для финансирования вклада со стороны еврозоны в программу обмена облигаций Греции. В то же время, среди внешних факторов, которые давили на настроение торговцев на западных и местных площадках, стоит отметить повышение целевого показателя бюджета на 2012 год Испанией. В этом году дефицит бюджета составит 5,8% ВВП, что больше согласованного ранее с Евросоюзом уровня в 4,4% от ВВП.

Аналитики отмечают, что украинский фондовый рынок завершил торги пятницы со снижением. Среди предприятий индексной корзины Украинской биржи лидерами снижения стали акции Стахановского вагоностроительного завода (-1,92%), Ясиновского КХЗ (-1,9%) и «Донбассэнерго» (-1,82%). В то же время, лучше рынка завершили торги бумаги «Азовстали» (+0,42%) и «Мотор Сичи» (+0,12%).

Как сообщал УНИАН, индекс Украинской биржи в пятницу, 2 марта, упал на 0,49% - до 1462,72 пункта. Общий объем торгов составил 68 млн. 603 тыс. грн., из них на фондовом рынке - 20 млн. 288 тыс. грн., на срочном рынке - 48 млн. 315 тыс. грн.

Индекс ПФТС снизился на 0,39% - до 546,33 пункта. Общий объем торгов составил 166 млн. 66 тыс. грн., из них 165,4 млн. грн. пришлось на государственные облигации.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Не станет ли помощь Греции "медвежьей услугой"?