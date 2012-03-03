Индекс Украинской биржи сегодня снизился, индекс ПФТС остался без изменений
17:41, 03 марта 2012Фондовый рынок
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Индекс Украинской биржи по итогам торгов субботы, 3 марта, снизился на 0,26% - до 1458,97 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.
Согласно сообщению, общий объем торгов на Украинской бирже составил 11 млн. 618 тыс. грн., из них на фондовом рынке - 2 млн. 773 тыс. грн., на срочном рынке - 8 млн. 845 тыс. грн.
Индекс ПФТС по итогам торгов 3 марта остался практически без изменений - 546,34 пункта (2 марта торги закончились на уровне 546,33 пункта). Согласно сообщению, общий объем торгов на ПФТС составил 1 млн. 876 тыс. грн.
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