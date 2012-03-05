Греции предстоит решающая неделя в рамках предотвращения дефолта - эксперты

Греции предстоит решающая неделя в рамках процесса предотвращения суверенного дефолта.

Об этом говорится в аналитическом обзоре инвестиционной группы «АРТ КАПИТАЛ».

Как подчеркивают эксперты, сделка Греции с частными кредиторами о свопе госдолга может развалиться в любой момент, поскольку банки и хеджевые фонды все еще не дали гарантий своего участия.

По информации аналитиков, большинство мировых индексов упали в пятницу, 2 марта, поскольку отсутствие существенных макроновостей и ожидание тяжелой недели для Греции не давало поводов инвесторам продолжить ралли. Индекс S&P снизился на 0,3%, европейский Stoxx-50 – на 0,1%.

Аналитики сообщают, что азиатские рынки в понедельник, 5 марта, также торгуются в негативной территории, после того как власти Китая приняли решение о снижении целевого уровня экономического роста. Госсовет КНР будет стремиться к росту ВВП на 7,5% в этом году, что является самым низким показателем с 2004 года. Лишь российские индексы в понедельник открылись в плюсе 0,5-0,6% после прошедших президентских выборов в стране, в которых большинство голосов набрал Владимир ПУТИН. Индекс ММВБ обновил максимум с начала августа прошлого года.

Как отмечают аналитики, по результатам прошлой недели индекс UХ упал на 3%. В лидерах падения – бумаги, исключенные из индексной корзины Украинской биржи. «Стирол» Стахановский ВСЗ и Ясиновский КХЗ упали на порядка 10% каждый, тогда как Крюковский ВСЗ и «Укртелеком» - на 6,6% и 3% соответственно. Лидеры роста: ЕМЗ (+1,2%) – опубликовал сильную чистую прибыль, «Лугансктепловоз» (+18%) и Харцызский ТЗ (+10%), который получил 790 млн. грн. чистой прибыли и, очевидно, на собрании акционеров 11 апреля большую ее часть направит на дивиденды (0,28 грн./акция). Из 20 наиболее ликвидных бумаг UX лишь 9 опубликовали чистую прибыль. Остальные должны обнародовать данные до конца марта.

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