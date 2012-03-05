Победитель конкурса по продаже "Днепроэнерго" определится 12 марта

Заседание конкурсной комиссии по определению победителя в приватизационном конкурсе по продаже 25% госпакета акций ПАО "Днепроэнерго" состоится 12 марта т.г., сообщили УНИАН в пресс-службе Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ). Как сообщили в пресс-службе, во время своего заседания конкурсная комиссия предложит единственному участнику конкурса - компании DTEK Holdings Ltd приобрести 25% "Днепроэнерго" по цене независимой оценки, которая также будет обнародована только во время заседания комиссии. В пресс-службе также сообщили, что на официальном сайте ФГИУ будет осуществляться он-лайн трансляция заседания конкурсной комиссии.

Как сообщал УНИАН, Фонд государственного имущества Украины 16 ноября 2011 года объявил конкурс по продаже 25% государственного пакета акций ПАО "Днепроэнерго". Начальная цена госпакета акций "Днепроэнерго" составляла 1 млрд. 174 млн. грн.

Единственный участник конкурса про продаже 25% госпакета акций «Днепроэнерго» - DTEK Holdings Ltd предложил за приватизируемый госпакет акций 1 млрд. 174 млн. 100 тыс. грн., что на 100 тыс. грн. больше начальной цены. Поскольку в торгах принимал участие всего один участник, ФГИУ, в соответствии с законодательством, принял решение провести независимую оценку госпакета акций, после чего предложить компании-участнику приобрести данный пакет по цене оценки.

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Справка УНИАН. ПАО «Днепроэнерго» – одна из крупнейших энергогенерирующих компаний Украины.

В состав "Днепроэнерго" входят Запорожская, Криворожская, Приднепровская ТЭС суммарной установленной мощностью 8175 МВт (29% установленной мощности всех ТЭС Украины).

Энергохолдинг ДТЭК через кипрскую DTEK Holdings Limited контролирует 41,4374% акций «Днепроэнерго».

ДТЭК – первая частная вертикально-интегрированная энергетическая компания Украины. Входит в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ), принадлежащей украинскому бизнесмену Ринату АХМЕТОВУ.