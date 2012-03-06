Как минимум 5 украинских компаний выйдут на Варшавскую биржу. Об этом в интервью газете «Урядовый курьер» сообщил исполнительный директор представительства Варшавской фондовой биржи в Украине Андрей ДУБЕЦКИЙ.

«На самом деле сложно спрогнозировать, когда и сколько компаний выйдет на Варшавскую площадку. Это зависит как от самого рынка капитала, так и от бизнес-потребностей компаний. Недавно в Украину приезжал президент ВФБ Людвик СОБОЛЕВСКИЙ. По его оценкам, размещение пяти украинских компаний на ВФБ (не ограничиваясь аграрными) будет очень хорошим результатом для польской площадки. Поэтому, как минимум, пять украинских компаний выйдут на Варшавскую биржу», - сообщил А.ДУБЕЦКИЙ.

Он отметил, что о своем желании выйти на ВФБ заявляли такие компании, как "Агрополис", B.I.G. Harvest Group (Бета-Агро-Инвест), Сварог Груп, T.B.Fruit (Яблуневий дар), "Галнафтогаз", "Спорт Лайф" и другие. «Значительную группу из них составляют именно аграрные компании большого и среднего размера. Еще четыре компании в прошлом году отложили размещение, из них три - аграрные. Это "Укрзернопром" (MCB Agricole), "Виойл", "Валинор" (Валарс)», - сообщил А.ДУБЕЦКИЙ, добавив, что «учитывая, что потенциал аграрной Украины еще до конца не использован, значительный интерес к инвестированию в этот сектор сохраняется».

По словам А.ДУБЕЦКОГО, за конец 2010 г. - первую половину 2011 г. на ВФБ вышло 9 новых компаний. Они привлекли около 300 млн. евро. Три их них занимаются именно аграрным бизнесом - это "Агротон", KSG Agro и "Агролига", и им удалось привлечь 66 млн. евро.