На этой неделе может быть объявлен дефолт по греческим облигациям - эксперты

На этой неделе может быть объявлен дефолт по греческим облигациям.

Об этом говорится в еженедельном аналитическом отчете инвестиционной компании "Тройка Диалог", которым располагает агентство УНИАН.

Как отмечается в отчете, в начале недели Греция вновь будет выступать в роли основной угрозы, нависшей над мировым рынком. Хотя страны ЕС согласились предоставить стране очередной пакет экстренной помощи, не исключено, что держатели облигаций не примут условий реструктуризации задолженности, что приведет к вступлению в силу оговорки о так называемых коллективных действиях (collective-action clauses – CAC). Кредитные рейтинговые агентства уже заявили, что в этом случае по греческим долговым обязательствам будет объявлен дефолт. Весьма вероятно, что этот риск уже учтен в текущих котировках, однако дефолт может сильнее ударить по рынку кредитных дефолтных свопов (CDS) и, как следствие, по банковскому сектору. "До тех пор пока этот процесс не завершен и все последствия не оценены, инвесторы будут соблюдать осторожность", - отмечается в отчете.

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