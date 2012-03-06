Эксперт: в основе нынешнего снижения рисковых активов лежит «фактор настроений»

В основе снижения рисковых активов в начале этой недели лежит «фактор настроений».

Такое мнение высказал в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Павел ИЛЬЯШЕНКО. Он подчеркнул, что игроки склонны интерпретировать практически любые новостные заголовки либо как негативные, либо как недостаточно позитивные. Так, в понедельник, 5 марта, примером недостаточно позитивной новости стала публикация значения ISM Non-Manufacturing PMI, которое превзошло ожидания рынка, но не оказало влияния на динамику индексов.

Учитывая такое отношение участников рынка, аналитик полагает, что перед продолжительными выходными украинским игрокам не следует рассчитывать на сильные отскоки рынка наверх.

По словам П.ИЛЬЯШЕНКО, «в понедельник украинский рынок акций не отличился оригинальностью и последовал за глобальными площадками вниз. При этом рост индекса DJIA из минуса в ноль во второй половине дня начался уже после закрытия Украинской биржи и смог лишь виртуально подсластить настроения украинских инвесторов. Впрочем, напрасно, так как сегодня утром фьючерсы на ведущие американские индексы снижались до минимумов вчерашней торговой сессии».

Как сообщал УНИАН, индекс Украинской биржи по итогам торгов в понедельник, 5 марта, упал на 1,12% - до 1443,64 пункта. Ощий объем торгов составил 66 млн. 801 тыс. грн., из них на фондовом рынке - 31 млн. 25 тыс. грн., на срочном рынке - 35 млн. 775 тыс. грн.

Индекс ПФТС снизился на 0,47% - до 543,75 пункта. Общий объем торгов составил 214 млн. 735 тыс. грн., из них на государственные облигации пришлось 210 млн. 835 тыс. грн., на облигации предприятий - 3 млн. 396 тыс. грн., на акции - 502 тыс. грн.