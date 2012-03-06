Российский фондовый рынок продемонстрировал значительное падение
16:58, 06 марта 2012Фондовый рынок
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На российском фондовом рынке зафиксировано значительное падение - индекс РТС по состоянию на 18:32 по московскому времени упал на 4,33%, индекс ММВБ - на 3,74%, сообщает сайт ММВБ-РТС.
Как сообщает Reuters, трейдеры связывают данное падение с закрытием "длинных" позиций в преддверии выходных в РФ, в течение которых в мире произойдут важные экономические события.
Многие иностранные институциональные инвесторы ждали президентских выборов в РФ для прояснения политической ситуации, но пока трейдеры не наблюдают особой клиентской активности.
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