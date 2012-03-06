ФГИУ в январе-феврале получил от приватизации 2,7 млрд. грн. - 27% годового плана

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) в январе-феврале т.г. получил от приватизации 2,7 млрд. грн., что составляет 27% годового плана поступлений от приватизации.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе ФГИУ.

По информации пресс-службы, с начала года в государственный бюджет было перечислено 1 млрд. 932,1 млн. грн. от продажи 45,103%-ого государственного пакета ПАО "Захидэнерго", 176,2 млн. грн. от продажи 50% "Винницаоблэнерго", 70 млн. грн. от продажи 45% "Черновцыоблэнерго".

За этот же период от аренды госимущества ФГИУ получил 155,9 млн. грн. (23,6% годового плана), в том числе от аренды целостного имущественного комплекса Вольногорского горно-металлургического комбината - 4,56 млн. грн., Иршанского горно-обогатительного комбината - 1,74 млн. грн.

Напомним, в 2012 г. планируется получить от приватизации 10 млрд. грн., от аренды госимущества - 660 млн. грн.

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