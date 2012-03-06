Украинский фондовый рынок сегодня продемонстрировал ощутимое снижение

Индекс Украинской биржи по итогам торгов во вторник, 6 марта, снизился на 2,57% - до 1406,58 пункта.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Согласно сообщению, общий объем торгов на Украинской бирже составил 121,5 млн. грн., из них на фондовом рынке - 58,4 млн. грн., на срочном рынке - 63 млн. грн.

На Украинской бирже снижение наблюдалось практически по всем активно торгующимся бумагам, лидерами падения среди них стали акции Енакиевского метзавода (на 6,38%), "Райффайзен Банка Аваль" (на 5,17%), Авдеевского коксохима (на 4,8%).

Индекс ПФТС по итогам торгов 6 марта снизился на 1,19% - до 537,29 пункта. Согласно сообщению, общий объем торгов на ПФТС составил 441,8 млн. грн., из них на ОВГЗ пришлось 438,5 млн. грн., на облигации предприятий - 3 млн. грн., на акции - 159 тыс. грн.