Обвал на мировых фондовых рынках продолжается

На мировых фондовых рынках продолжается значительное падение в связи с ситуацией в еврозоне.

Как сообщают сайты европейских бирж, индекс FTSE 100 по состоянию на 9:50 по киевскому времени снизился на 1,86% - до 5765.80 пункта, Dax упал на 3,40% - до 6633.11 пункта.

По итогам торгов в США индекс Dow Jones снизился на 1,57% - до 12759,15 пункта, индекс S&P снизился на 1,54% - до 1343,36 пункта, NASDAQ снизился на 1,36% - до 2910,32 пункта.

Напомним, до конца этой недели должна разрешиться ситуация вокруг долга Греции, в частности, кредиторы этой страны должны принять решение об условиях обмена облигациями. К тому же, Еврокомиссия обнародовала свой прогноз о сокращении экономики еврозоны в этом году.

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