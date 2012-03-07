Вчерашний день для рынков акций стал худшим с начала года - эксперт

Вчерашний день для рынков акций стал худшим с начала 2012 года.

Об этом сказал в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Павел ИЛЬЯШЕНКО. Тем не менее, добавил он, «такой титул вряд ли является следствием крупного масштаба снижения глобальных индексов. Скорее, просто предыдущие несколько месяцев оказались необычно спокойными, и в сравнении с ними снижение S&P 500 всего на 1,5% кажется драматическим по своему накалу».

Как пример в подтверждение такой версии П.ИЛЬЯШЕНКО привел реакцию рынка на данные о динамике ВВП Еврозоны в четвертом квартале 2011 года. Во вторник, 6 марта, стало известно, что публикация уточненных данных о росте ВВП не привела к их пересмотру. Иными словами, рынок знал о том, что ВВП еврозоны сократился на 0,3% и это знание подтвердилось. Так где же здесь сюрприз?

По словам аналитика, «динамика украинского рынка акций, в свою очередь, изменилась и из состояния безобъемного отчаяния перешла в состояние осмысленных продаж на фоне роста торговой активности. Таким образом, украинские игроки все же готовы делать ставку на направление рынка, но, как и раньше, вектор настроений имеет четко выраженную склонность к пессимизму».

Говоря о сегодняшнем дне, П.ИЛЬЯШЕНКО отметил следующее: «Во-первых, открывать позиции перед продолжительными выходными на украинском рынке крайне опасно; во-вторых, хотя фьючерсы на S&P 500 снижаются ниже уровня 1350, есть подозрение, что оптимисты еще не сказали последнего слова». В результате открывать короткие позиции на текущих уровнях не стоит, советует аналитик.

Как сообщал УНИАН, индекс Украинской биржи по итогам торгов во вторник, 6 марта, снизился на 2,57% - до 1406,58 пункта. Общий объем торгов составил 121,5 млн. грн., из них на фондовом рынке - 58,4 млн. грн., на срочном рынке - 63 млн. грн.

Индекс ПФТС упал на 1,19% - до 537,29 пункта. Общий объем торгов составил 441,8 млн. грн., из них на ОВГЗ пришлось 438,5 млн. грн., на облигации предприятий - 3 млн. грн., на акции - 159 тыс. грн.