Стартовая цена 45% "Крымэнерго" сопоставима с остаточной стоимостью основных фондов - эксперт

Утвержденная правительством стартовая цена приватизируемого 45% госпакета акций ПАО "Крымэнерго" сопоставима с такой же долей остаточной стоимости основных фондов этой компании.

Об этом сообщила в комментарии агентству УНИАН начальник аналитического департамента инвестиционной группы «УНИВЕР» Елена ЕВДОЧЕНКО.

По оценке аналитика, остаточная стоимость основных фондов по состоянию на 31 декабря 2011 г. составляет 718,7 млн. грн., соответственно, по ее словам, стартовая цена в размере 246 млн. грн. за 45% акций "Крымэнерго" вполне сопоставима с такой же долей (45%) остаточной стоимости основных фондов в размере 323,4 млн. грн.

Е.ЕВДОЧЕНКО отметила, что стоимость чистых активов по состоянию на конец прошлого года составляла 158,2 млн. грн., однако, по словам аналитика, на их величину оказывают негативное влияние убытки компании, в частности, нераспределенный убыток на сегодня составляет 462,2 млн. грн.

Аналитик также отметила, что капитализация "Крымэнерго" в настоящее время составляет порядка 346 млн. грн., соответственно стоимость 45% акций компании по рынку оцениваются в размере 155,7 млн. грн., что на 58% ниже стартовой цены.

Напомним, Кабинет министров Украины своим распоряжением №116-р от 5 марта согласовал условия продажи государственного пакета акций энергоснабжающей компании «Крымэнерго». Согласно документу, стартовая цена 45% пакета «Крымэнерго» утверждена на уровне 246 млн. грн.

В настоящее время миноритарными акционерами «Крымэнерго» являются энергохолдинг ДТЭК, владеющий 12,49% акций компании, а также Garensia Enterprises Limited (Кипр) в размере 10,36%, связанная с группой «Энергетический стандарт» российского бизнесмена Константина ГРИГОРИШИНА.

Справка УНИАН. ПАО «Крымэнерго» занимает доминирующее положение на рынке энергоснабжения Автономной Республики Крым.

Уставный фонд «Крымэнерго» составляет 43 млн. 241,88 тыс. грн., номинал акции – 0,25 грн.

70% акций «Крымэнерго» владеет НАК «ЭКУ».

В 2011 году компания увеличила чистую прибыль на 41,2%, или на 9,702 млн. грн., по сравнению с 2010 годом – до 33,260 млн. грн.