DTEK Holdings Ltd приобрел 25% акций «Днепроэнерго»

DTEK Holdings Ltd дал согласие на приобретение 25% госпакета акций «Днепроэнерго» по цене 1 млрд. 179 млн. 700 тыс. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, информация об этом была обнародована во время сегодняшнего заседания конкурсной комиссии по определению победителя конкурса по продаже госпакета «Днепроэнерго»

В ходе заседания комиссии было отмечено, что по результатам проведения независимой оценки госпакета данной энергокомпании, как того требует законодательство при проведении конкурса с одним участником, 25% «Днепроэнерго» были оценены оценщиком в 1 млрд. 179 млн. 700 тыс. грн.

Напомним, в ходе приватизационного конкурса по продаже 25% госпакета акций «Днепроэнерго» единственный участник конкурса – ДТЭК Holdings Ltd - предложил за приватизированный госпакет акций 1 млрд. 174 млн. 100 тыс. грн., что на 100 тыс. грн. больше начальной цены (1 млрд. 174 млн. грн. - УНИАН).

Поскольку в торгах принимал участие всего один участник, ФГИУ в соответствии с законодательством принял решение провести независимую оценку госпакета акций, после чего предложить компании-участнику приобрести данный пакет по цене оценки.

Как сообщал УНИАН, Фонд государственного имущества Украины 16 ноября 2011 года объявил конкурс по продаже 25%-ного государственного пакета акций ПАО "Днепроэнерго". Начальная цена госпакета акций "Днепроэнерго" составляла 1 млрд. 174 млн. грн.

Справка УНИАН. ПАО «Днепроэнерго» – одна из крупнейших энергогенерирующих компаний Украины.

Энергохолдинг ДТЭК через кипрскую DTEK Holdings Limited контролирует 41,4374% акций «Днепроэнерго».

В состав "Днепроэнерго" входят Запорожская, Криворожская, Приднепровская ТЭС суммарной установленной мощностью 8175 МВт (29% установленной мощности всех ТЭС Украины).

ДТЭК – первая частная вертикально-интегрированная энергетическая компания Украины. Входит в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ), принадлежащей украинскому бизнесмену Ринату АХМЕТОВУ.