Украинский рынок акций сегодня открылся на противоречивом внешнем фоне - эксперт

Открытие украинских фондовых площадок в понедельник, 12 марта, проходит на противоречивом внешнем фоне.

Такое мнение высказал в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Павел ИЛЬЯШЕНКО. С одной стороны, отметил он, «в последние дни рынкам акций удалось отыграть большую часть недавнего снижения, с другой – сегодня утром продавцам удалось вновь перехватить инициативу. Безусловно, при желании такое поведение рынков можно объяснить изменениями в новостном фоне. Например, рост фондовых индексов в конце недели основывался на позитивных экономических данных из США, а известие об удачной реструктуризации греческого долга на пару с ожидаемым признанием дефолта – выступили триггером фиксирования прибыли».

Однако, по мнению П.ИЛЬЯШЕНКО, такая динамика рисковых активов кажется вполне логичной с рыночной (технической) точки зрения. Со среды по пятницу мы стали свидетелями отскока наверх после снижения первой половины прошлой недели. Сейчас же наблюдается коррекция в рамках этого отскока, которая в теории может перерасти в разворот краткосрочной тенденции.

Как считает аналитик, в таких условиях открывать краткосрочные длинные позиции не следует. Однако с точки зрения открытия краткосрочных коротких позиций ситуация выглядит намного предпочтительнее, чем в среду, 7 марта. «При этом мы остаемся умеренными оптимистами и полагаем, что инвесторам не следует вносить изменений в свои портфели при наличии защитной позиции», - подчеркнул П.ИЛЬЯШЕНКО.