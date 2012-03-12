ФГИУ планирует в среду выставить на продажу "Крымэнерго"

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) планирует в среду, 14 марта, выставить на продажу 45% госпакет акций "Крымэнерго".

Об этом УНИАН сообщил председатель ФГИУ Александр РЯБЧЕНКО.

Напомним, Кабинет министров Украины своим распоряжением №116-р от 5 марта согласовал условия продажи государственного пакета акций энергоснабжающей компании «Крымэнерго». Согласно документу, стартовая цена 45% пакета «Крымэнерго» утверждена на уровне 246 млн. грн.

В настоящее время миноритарными акционерами «Крымэнерго» являются энергохолдинг ДТЭК, владеющий 12,49% акций компании, а также Garensia Enterprises Limited (Кипр) в размере 10,36%, связанная с группой «Энергетический стандарт» российского бизнесмена Константина ГРИГОРИШИНА.

Справка УНИАН. ПАО «Крымэнерго» занимает доминирующее положение на рынке энергоснабжения Автономной Республики Крым.

Уставный фонд «Крымэнерго» составляет 43 млн. 241,88 тыс. грн., номинал акции – 0,25 грн.

70% акций «Крымэнерго» владеет НАК «ЭКУ».

В 2011 году компания увеличила чистую прибыль на 41,2%, или на 9,702 млн. грн., по сравнению с 2010 годом – до 33,260 млн. грн.