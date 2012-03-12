Индекс Украинской биржи повысился на 0,05%, индекс ПФТС снизился на 0,12%

Индекс Украинской биржи по итогам торгов в понедельник, 12 марта, повысился на 0,05% - до 1412,56 пункта.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Согласно сообщению, общий объем торгов на Украинской бирже составил 88 млн. грн., из них на фондовом рынке - 38,4 млн. грн., на срочном рынке - 49,8 млн. грн.

На Украинской бирже наблюдалось разнонаправленное движение по активно торгующимся бумагам, одними из лидеров роста стали акции "Днепроэнерго", которые выросли на 11,1%, а также акции "Днепрооблэнерго", выросшие на 11,8%.

Индекс ПФТС по итогам торгов 12 марта снизился на 0,12% - до 526,69 пункта. Согласно сообщению, общий объем торгов на ПФТС составил 107 млн. грн., при этом на государственные облигации пришлось 104,3 млн. грн., на облигации предприятий - 1,8 млн. грн., на акции - 893 тыс. грн.