На биржах Европы и США в понедельник преобладали негативные настроения - эксперты

На фондовых площадках Европы и США в понедельник, 12 марта, преобладали негативные настроения в преддверии результатов заседания Еврогруппы и предстоящего сегодня, уже после закрытия украинского фондового рынка, заседания ФРС США.

Об этом сообщают аналитики инвестиционной группы «Сократ» в обзоре, переданном агентству УНИАН.

Как полагают аналитики, по итогам заседания ФРС США каких-либо сюрпризов не ожидается, так как, вероятнее всего, вопрос монетарного стимулирования экономики страны затронут не будет. Понедельник не был насыщен макроэкономической статистикой, поэтому инвесторы отыгрывали слабую статистику из Китая. Так, дефицит торгового баланса страны составил рекордные 31,5 млрд. долларов, что указывает на некоторое замедление темпов роста экономики Китая.

Среди вчерашней статистики из еврозоны аналитики обратили внимание на данные по ВВП Италии за 4-й квартал 2011 года – уже второй квартал подряд наблюдается его снижение. Вместе с тем, в годовом сопоставлении ВВП страны упал на 0,4%, тогда как ожидалось падение на 0,5%.

По словам аналитиков, сегодня как в Европе, так и в США выйдут важные статданные, которые могут повлиять на ход торгов. В первой половине дня стоит обратить внимание на индекс экономических ожиданий инвесторов ZEW по Германии. В США будут опубликованы данные по розничным продажам и производственным запасам.

Аналитики отмечают, что украинские фондовые индексы завершили торги понедельника вблизи нулевых отметок. Среди предприятий индексной корзины Украинской биржи лидерами роста стали акции Енакиевского металлургического завода (+3,1%) и Стахановского вагоностроительного завода (+2,06%). Наибольшее снижение было зафиксировано по бумагам «Укртелекома» (-1,47%) и «Райффайзен Банка Аваль» (-0,99%).

Как сообщал УНИАН, индекс Украинской биржи по итогам торгов в понедельник, 12 марта, повысился на 0,05% - до 1412,56 пункта. Общий объем торгов составил 88 млн. грн.

Индекс ПФТС снизился на 0,12% - до 526,69 пункта. Общий объем торгов составил 107 млн. грн.

